В Орле после гибели рабочего возбудили дело

24.11.2025 | 18:00 Важное, Новости, Происшествия

Смертельное ЧП произошло на улице Героев Пожарных в субботу.

Фото: УМЧС по Орловской области

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, дело возбуждено «по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ».

По поручению прокурора региона Алексея Тимошина была проведена проверка. Установлено, что ООО «ПСК «Каскад»» выполняло работы по устройству водопроводной сети у дома №72. В траншее обрушился грунт. Погиб рабочий.

Ведомство указывает, что ЧП произошло «ввиду ненадлежащего обеспечения правил безопасности при выполнении работ».

Делом занимается орловское управление Следственного комитета России. Оно заведено по соответствующей статье (216 УК, часть 2).

Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.

