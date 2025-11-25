В Орле продают помещения бывшего завода УВМ

Ранее этаж находился в оперативном управлении ОГУ.

Распоряжение об условиях приватизации федерального имущества (расположенного по адресу: Орел, ш. Московское, д. 137, пом. 1) подписано 19 ноября 2025 года. Продается объект с кадастровым номером 57:25:0040301:646 общей площадью 3838,9 кв. м. Начальная цена – 16,523 млн рублей. Шаг аукциона – 5%. Торги назначены на 18 декабря, указано в ГИС «Торги». Для участия необходим задаток в размере 10%.

Согласно записям Единого государственного реестра недвижимости, это цокольный этаж. Кадастровая стоимость – 127 263 604,23 рубля. Имущество на 11 сентября 2025 года находилось в оперативном управлении ФГБОУ ВО “Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева”.

ИА “Орелград”