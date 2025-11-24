Орловская земля помещена в белорусский храм

Орловская область приняла участие в международной патриотической акции «Земля Памяти».

Она стартовала в Орловском муниципальном округе в деревне Пугачёвка у местного мемориала Братская могила советских воинов». Событие стало частью масштабного проекта «Будущее создается сегодня».

Как рассказали в администрации округа, в рамках акции был проведён торжественный забор земли с места, где захоронены 129 воинов, павших за освобождение посёлка Малая Куликовка. Землю поместили в капсулу — для вечного хранения. Такие же заборы провели в других регионах.

Акция завершилась в Минске. Капсулы с землёй поместили в крипту местного православного Храма в честь всех святых.

За вклад в проведение акции в администрации Орловского МО выразили благодарность главе областного избиркома Лидии Пиняевой и исполнительному директору Российского фонда свободных выборов Максиму Лескову.

«Этот проект – наш общий вклад в сохранение памяти о подвиге народа-победителя и наглядный урок патриотизма для молодёжи», – указали чиновники.

ИА «Орелград»