В Орле решили приватизировать акции лаборатории

Внести поправки в план приватизации предложила мэрия.

Депутаты Орловского городского Совета рассмотрели предложение мэрии о внесении изменений в план приватизации муниципального имущества города Орла на 2025 год. В частности, мэрия призвала дополнить план домом № 53 по улице Чкалова. Нежилое помещение планируется продать путем проведения аукциона. Ориентировочная цена продажи составляет 1,454 миллиона рублей. Вместе со зданием планируется пустить с молотка земельный участок под ним.

Второй дополнительный пункт предполагает продажу 100-процентного пакета акций АО «НИКПЛ». Всего мэрия предложила продать 142 акции этой организации, которые оцениваются в 4,74 миллиона рублей. Акционерное общество «Независимая испытательная контрольно-пищевая лаборатория» является правопреемником МУПа с аналогичным названием. Процедура реорганизация была произведена еще в 2009 году. Основной вид деятельности: «Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания».

В качестве АО организация была зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц 16 лет назад – 31 июля 2009 года. Организация включена в реестр Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных. Ее руководителем в настоящий момент является Ирина Буланова. По данным открытых информационно-правовых систем, в 2024 году среднесписочная численность работников АО «НИКПЛ» составила 8 человек, или на одного человека меньше, чем в 2023 году.

Уставный капитал компании составляет 142 тысячи рублей. Ее выручка по итогам 2024 года оценивается аналитиками в сумме 10,4 миллиона рублей, что на 173 тысячи рублей, или на 1,7 процента больше, чем годом ранее. По состоянию на 31 декабря 2024 года совокупные активы организации составляли 1,8 миллиона рублей, или на 25,8 процента больше, чем годом ранее. Чистые активы по состоянию на ту же дату составили 1,7 миллиона рублей. Результатом работы АО «НИКПЛ» за 2024 год стала прибыль в размере 368 тысяч рублей, что в 3,2 раза больше, чем было в 2023 году.

С учетом изменений и рисков, связанных с отсутствием спроса на объекты приватизации, при благоприятной конъюнктуре рынка по итогам 2025 года бюджет города Орла может заработать на приватизации 1,418 миллиарда рублей. В том числе от реализации муниципального имущества города Орла ожидается выручка в сумме 225,723 миллиона рублей, от реализации земельных участков, находящихся под объектами, – 22,189 миллиона рублей, от реализации транспортных средств – 52 тысячи рублей. От реализации пакетов акций, с учетом 100 процентов акций АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель», планируется получить 1,17 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»