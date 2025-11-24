В Орле в библиотеку запустят собак

24.11.2025 | 15:00 Новости, Общество

В «Бунинке» пройдёт встреча с представителями клуба «Орлиное гнездо».

Фото: Библиотека имени Бунина

Встреча состоится в эту среду. 26 ноября, в 13 часов. Мероприятие пройдёт в Орловской областной библиотеке имени Бунина.

Участниками встречи станут глава кинологического клуба «Орлиное Гнездо» Ольга Ночёвкина и с дипломированный инструктор Анастасия Урбан. Это кинологи с многолетним стажем работы. Они расскажут о своей деятельности, а их питомцы порадуют зрителей показательными выступлениями.

«Орлиное гнездо» считается одним из самых авторитетных клубов дрессировки собак в нашей стране.

Мероприятие приурочено к Всемирному дню домашних животных. Вход свободный.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU