В Орле в библиотеку запустят собак

В «Бунинке» пройдёт встреча с представителями клуба «Орлиное гнездо».

Встреча состоится в эту среду. 26 ноября, в 13 часов. Мероприятие пройдёт в Орловской областной библиотеке имени Бунина.

Участниками встречи станут глава кинологического клуба «Орлиное Гнездо» Ольга Ночёвкина и с дипломированный инструктор Анастасия Урбан. Это кинологи с многолетним стажем работы. Они расскажут о своей деятельности, а их питомцы порадуют зрителей показательными выступлениями.

«Орлиное гнездо» считается одним из самых авторитетных клубов дрессировки собак в нашей стране.

Мероприятие приурочено к Всемирному дню домашних животных. Вход свободный.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»