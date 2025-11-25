Администрация Орла пустит с молотка «Сонату» и две «Волги»

Выручить за транспорт планируется всего пару сотен тысяч рублей.

Орловский горсовет народных депутатов рассмотрел прогнозный план приватизации муниципального имущества города Орла на 2026 год. План был подготовлен администрацией областного центра. Основной целью реализации этой программы на 2026 год заявлено повышение эффективности управления муниципальной собственностью, оптимизация структуры муниципальной собственности за счет приватизации имущества, не используемого для обеспечения функций и задач органов местного самоуправления муниципального образования «Город Орел».

С учетом рисков, связанных с отсутствием спроса на объекты приватизации, при благоприятной конъюнктуре рынка прогнозируемые доходы от реализации муниципального имущества предполагаются в размере 259,02 миллиона рублей. В том числе от реализации непосредственно муниципального имущества власти города планируют выручить 237,741 миллиона рублей, от реализации земельных участков, находящихся под приватизируемыми объектами, – 21,078 миллиона рублей.

Самым дорогим лотом обещает стать здание администрации Советского района, расположенное на улице Октябрьской. Совсем недавно оно было выставлено на торги. Однако три предыдущие попытки его продать провалились из-за отсутствия заявок на участие в них. Допуская, что и на этот раз здание окажется невостребованным, чиновники решили включить его в план приватизации на будущий год. Ориентировочная цена продажи – 166 миллионов рублей.

Кроме того, мэрия рассчитывает заработать как минимум 201 тысячу рублей на реализации транспортных средств. В план приватизации включены три автомобиля. Так, за 93 тысячи рублей на аукцион будет выставлен легковой автомобиль «Хендэ Соната» 2004 года выпуска; за 44 тысячи рублей – легковой автомобиль ГАЗ-3110 2007 года изготовления; за 64 тысячи рублей – еще один легковой автомобиль ГАЗ-3110, но уже 2008 года выпуска.

«Приватизация муниципального имущества города Орла в 2026 году будет направлена, прежде всего, на решение следующих задач: обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет города от приватизации муниципального имущества; формирование оптимальной структуры управления экономикой города; сокращение расходов из бюджета города на содержание неэффективно используемого имущества», – говорится в тексте решения горсовета. Указанные выше суммы могут быть изменены в любую сторону. Начальная цена каждого лота будет определяться непосредственно перед торгами в соответствии с рыночной ценой, которую установят эксперты.

ИА «Орелград»