Прокуратура проверяет коммунальное ЧП на Полесской

В Орле произошёл прорыв канализационной сети.

Проверка проводится по факту коммунальной аварии. Соответствующее поручение дал прокурор Орловской области Алексей Тимошин.

«До настоящего времени последствия аварийной ситуации не ликвидированы, не принято мер к недопущению стока канализационных отходов в водный объект», – сообщает ведомство.

Также известно, что прокуратура Советского района Орла внесла представление директору «Водоканала» об устранении нарушений законодательства.

В данный момент орган надзора продолжает осуществлять сопровождение ремонтных работ и ликвидации последствий аварийной ситуации. Напомним, предварительно движение транспортных средств на этом участке, в самом центре Орла, запрещено до конца рабочей недели.

