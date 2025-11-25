Прокуратура проверяет коммунальное ЧП на Полесской

25.11.2025 | 13:50 Важное, ЖКХ, Новости, Происшествия

В Орле произошёл прорыв канализационной сети.

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Проверка проводится по факту коммунальной аварии. Соответствующее поручение дал прокурор Орловской области Алексей Тимошин.

«До настоящего времени последствия аварийной ситуации не ликвидированы, не принято мер к недопущению стока канализационных отходов в водный объект», – сообщает ведомство.

Также известно, что прокуратура Советского района Орла внесла представление директору «Водоканала» об устранении нарушений законодательства.

В данный момент орган надзора продолжает осуществлять сопровождение ремонтных работ и ликвидации последствий аварийной ситуации. Напомним, предварительно движение транспортных средств на этом участке, в самом центре Орла, запрещено до конца рабочей недели.

