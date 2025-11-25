Состоялось официальное открытие школы №2 Нарышкино

25.11.2025 | 15:05 Новости, Образование

Отремонтированное здание учреждения должно было открыться ещё 1 сентября.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

В августе сообщалось, что объект готов примерно на 80%. Однако в День знаний открытия не произошло.

Тем не менее, «Орёлграду» удалось выяснить, что ученики вернулись в школу, но «по-тихому». Параллельно подрядчик, ООО «АСП-Строй», устранял замечания, сделанные приёмочной комиссией.

Сегодня школу официально открыли после ремонта. В торжественной церемонии участвовали губернатор Андрей Клычков и спикер областного совета Леонид Музалевский.

Ремонт обошёлся бюджету в 115 миллионов рублей. Школа готова принимать около 600 учеников. В ходе ремонта здесь обновили кровлю, фасад и окна, привели в порядок входы, утеплили здание. Также были заменены основные коммунальные системы. Школа получила новую технику — 39 ноутбуков и 3 интерактивных комплекса.

