Чиновникам с первой попытки удалось продать здание в центре Глазуновки

25.11.2025 | 7:34 Новости, Экономика

Депутаты орловского муниципалитета недавно включили имущество в план приватизации.

https://torgi.gov.ru/

Постановление о продаже здания №47 по улице Ленина путем электронного аукциона подписано врио главы Глазуновского района  Романом Усиковым 17 октября. 711,5 кв. м. оценили в 6,444 млн рублей. 20 ноября победителем торгов признан Кванин Денис Александрович, указано в ГИС «Торги». Имущество реализуется по начальной цене.

По данным kartoteka.ru, у Кванина Д.А. открыто несколько видов деятельности. Среди них организация работы ресторанов, услуги по доставке продуктов питания, подача напитков. Также в списке аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Кроме того, открыты деятельность страховых агентов и брокеров, вспомогательная прочая в сфере страхования и пенсионного обеспечения.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU