Чиновникам с первой попытки удалось продать здание в центре Глазуновки

Депутаты орловского муниципалитета недавно включили имущество в план приватизации.

Постановление о продаже здания №47 по улице Ленина путем электронного аукциона подписано врио главы Глазуновского района Романом Усиковым 17 октября. 711,5 кв. м. оценили в 6,444 млн рублей. 20 ноября победителем торгов признан Кванин Денис Александрович, указано в ГИС «Торги». Имущество реализуется по начальной цене.

По данным kartoteka.ru, у Кванина Д.А. открыто несколько видов деятельности. Среди них организация работы ресторанов, услуги по доставке продуктов питания, подача напитков. Также в списке аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Кроме того, открыты деятельность страховых агентов и брокеров, вспомогательная прочая в сфере страхования и пенсионного обеспечения.

ИА “Орелград”