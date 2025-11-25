Данные о ремонте муниципальных квартир изучит прокуратура

Информацию в надзорное ведомство направила КСП.

Контрольно-счетная палата города Орла отчиталась о результатах проверки результативности, эффективности и экономности использования бюджетных средств, выделенных МКУ «Жилищное управление города Орла» в 2024 году. Проверялись расходы на проведение текущего ремонта муниципальных квартир, свободных от проживания. По результатам контрольного мероприятия выявлены факты причинения ущерба бюджету города Орла в сумме 733,36 тысячи рублей.

Речь идет об оплате фактически невыполненных работ по ремонту жилых помещений, список которых также приводит КСП: по ул. Матросова, д.48, кв. 124; по ул. Комсомольская, д.262, кв.24; ул. Московская, д. 28, кв., 48; ул. Комсомольская, д.185, кв.28; ул. Генерала Жадова, д.23, кв.35. Общую сумму неэффективного использования бюджетных средств аудиторы оценили в 1,158 миллиона рублей.

Такие деньги, по мнению КСП, была заплачены за некачественно оказанные услуги по составлению сметной документации на текущий ремонт трех жилых помещений и за некачественно выполненные работы по текущему ремонту четырех квартир. Сюда же проверяющие включили расходы по уборке и вывозу мусора из муниципальных квартир без учета их площади и объема мусора.

Потери бюджета города Орла КСП оценила в сумме 862,1 тысячи рублей. Из отчета следует, что такие деньги городская казна потеряла из-за бездействия должностных лиц по взысканию пени за просрочку исполнения обязательств по контрактам с подрядчиками, не начислением им процентов и затягиванием сроков заключения нового договора на ремонт муниципального жилья, из-за чего контракт стал дороже, так как подорожала общая стоимость работ.

«Помимо того, в случае принятия и оплаты Учреждением фактически невыполненных работ по текущему ремонту муниципальных квартир по адресам в городе Орле (Приборостроительная, д. 18, кв. 49; ул. Московская, д. 62, кв. 42) существует риск причинения ущерба местному бюджету в сумме 261,8 тысячи рублей, а также риск неэффективного расходования бюджетных средств в сумме 206,9 тысячи рублей, – говорится в отчете КСП. – Обращение контрагентов в судебные инстанции в целях взыскания пени в связи с нарушением МКУ «ЖУ города Орла» установленных муниципальными контрактами сроков оплаты может привести к потерям бюджета города Орла в общей сумме 277,5 тысячи рублей».

Руководителю МКУ «Жилищное управление города Орла» уже внесено представление с целью принятия мер по устранению выявленных нарушений и привлечения к ответственности виновных должностных лиц. Информация о результатах проверки направлена прокурору Советского района города Орла, в городское УМВД и Орловское УФАС России.

ИА «Орелград»