Железнодорожников оштрафовали за брошенные шпалы

Нарушения экологического законодательства выявили прокурорские работники.

Должностные лица Пассажирского вагонного депо «Орел» АО «Федеральная пассажирская компания» привлечены к административной ответственности за несоблюдение экологических требований и требований в области охраны окружающей среды. Об этом сообщила Орловская транспортная прокуратура, которая провела проверку работы предприятия совместно со специалистами Росприроднадзора. В ходе проверки были выявлены нарушения.

Речь идет о незаконном складирования отходов на земельном участке, расположенном на территории депо в полосе отвода железной дороги. Причем в качестве отходов проверяющие имеют в виду железнодорожные деревянные шпалы, пропитанные антисептическими средствами, отработанные ртутные и люминесцентные лампы. Еще одним выявленным нарушением стало то, что ответственные должностные лица предприятия не прошли необходимое обучение в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.

«По итогам проверки должностные лица Пассажирского вагонного депо Орел привлечены к административной ответственности в виде штрафов по статье 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов) и части 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления), – добавили в надзорном ведомстве. – Постановления не вступили в законную силу. Устранение нарушений находится на контроле Орловской транспортной прокуратуры».

Ранее Свердловский районный суд удовлетворил иск Орловского природоохранного межрайонного прокурора о взыскании с бывшего индивидуального предпринимателя денежной компенсации вреда, причиненного окружающей среде в результате загрязнения земель нефтепродуктами. Теперь уже бывший бизнесмен «складировал и обрабатывал отходы пластика с целью извлечения вторичных ресурсов, в том числе пластиковой тары от автомобильных масел, пластика от обшивки автомобилей и другого сырья».

Отходы складировались навалом на незащищенной почве. При этом в некоторых емкостях содержались отходы моторных масел с характерным запахом, которые вытекли на почву, сообщила пресс-служба прокуратуры Орловской области. Суд взыскал с нарушителя в бюджет муниципального образования более 180 тысяч рублей в качестве возмещения причиненного почве вреда и обязал его ликвидировать несанкционированную свалку отходов.

ИА «Орелград»