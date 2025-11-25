Краеведческий конкурс имени Пясецкого стартовал в Орле

Целью конкурса является проведение новых событийных мероприятий.

Орловский краеведческий музей и Орловское краеведческое общество при поддержке департамента культуры Орловской области запустили Региональный краеведческий конкурс им. Г.М. Пясецкого. Его целью является проведение новых событийных мероприятий в рамках поддержки краеведческой деятельности, сохранения исторической памяти Орловской области, стимулирования интереса к изучению регионального наследия.

Как сообщили в краеведческом музее, также стоит задача более полного использования краеведческого потенциала для патриотического воспитания и развития туризма в Орловской области. Заявки в музее будут принимать до 10 декабря 2025 года.

Конкурс планируется проводить ежегодно, в ноябре-декабре. В этом году предусмотрены две номинации: «Краеведческая инициатива» (для проектов, мероприятий или исследований, способствующих популяризации краеведения) и «За личный вклад в развитие краеведения» (для лиц или организаций, внесших значительный вклад в краеведческую деятельность).

К участию допускаются граждане Российской Федерации, проживающие на территории Орловской области, а также организации, осуществляющие деятельность в сфере краеведения на территории региона. Предметом конкурса являются краеведческие работы, проекты или вклад в развитие краеведения, имеющие научное, культурное или социально-экономическое значение и завершенные в течение трех предшествующих лет. Право выдвижения работ предоставляется учреждениям культуры, образовательным организациям и общественным организациям, работающим в сфере культуры и образования. На конкурс может быть представлено не более двух работ от одной организации.

Задачей жюри является не только определение лучших краеведческих работ, проектов и инициатив в области изучения истории, культуры и природы Орловской области. Важной задачей также является поощрение граждан и организаций, активно занимающихся краеведческой деятельностью и получивших значимые результаты для сохранения и популяризации регионального наследия. Кроме того, конкурс должен содействовать вовлечению молодежи и общественности в изучение наследия Орловской области.

