В Орле озвучили итоги реализации трехстороннего соглашения

В целом проведенная за три года работа получила положительную оценку.

Председатель Федерации профсоюзов Орловской области (ФПОО) Юрий Власов оценил итоги выполнения трехстороннего соглашения, заключенного на 2023-2025 годы правительством Орловской области, Федерацией профсоюзов и Объединением промышленников и предпринимателей. Это соглашение представляет собой ключевой документ в сфере социального партнерства на уровне региона, подчеркнул Юрий Власов. Оно является результатом взаимодействия органов власти, профсоюзов и работодателей и направлено на координацию усилий сторон в социально-трудовых вопросах.

«В период реализации соглашения социально-экономическое развитие Орловской области, как и других субъектов Российской Федерации, было достаточно сложным, что связано в первую очередь с внешнеполитической ситуацией, проведением СВО, введением западных санкций в отношении России, – отметили в ФПОО. – Правительством области принимались меры по привлечению федерального финансирования, развитию инвестиционного потенциала, заключались соглашения по различным направлениям деятельности, создавались новые производства».

Профсоюзы положительно оценивают тот факт, что в регионе стабилизировалась ситуация на рынке труда. В последние годы официально регистрируемая безработица стабильно держится на уровне 0,3 процента. Отмечен и рост доходов населения. По итогам минувшего августа номинальная среднемесячная заработная плата в регионе составила 61 671 рубль. Для сравнения: по итогам 2023 года она составляла 47 382 рубля. Значительное влияние на рост зарплат оказывает рост минимального размера оплаты труда и реализация «майских» указов президента, считают в Федерации.

«Профсоюзы представляют интересы работников в процессах заключения и реализации коллективных договоров и соглашений, – добавил в ФПОО. – С профсоюзами на 1 января 2025 года было заключено 109 соглашений (в 2022 году – 97, в 2023 году – 104) и 949 коллективных договоров (в 2022 году – 996, в 2023 году – 976). В Орловской области действуют отраслевые региональные соглашения в образовании, здравоохранении, культуре, агропромышленном комплексе».

В своем докладе Юрий Власов напомнил о том, что действие текущего соглашения истекает. В связи с этим Федерация профсоюзов подготовила проект аналогичного регионального соглашения на 2026-2028 годы. Его уже изучили органы исполнительной власти, областное объединение работодателей, а также заинтересованные организации и ведомства. Проект прошел детальное обсуждение и на заседаниях постоянно действующей трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

«Проект соглашения содержит семь разделов, включающих обязательства сторон социального партнерства Орловской области в сферах экономического развития, оплаты труда, социальной защиты, условий и охраны труда, молодежной политики и социального партнерства», — резюмировал Юрий Власов.

ИА «Орелград»