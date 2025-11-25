Орловчанка стала «Юной королевой России»

София Макарова победила во всероссийском конкурсе.

Мероприятие проходило в Москве в Конгресс-центре.

Как сообщает Администрация Орловского муниципального округа, София учится в Овсянниковской средней школе, в четвёртом классе. Ранее она стала «Юной королевой Орла», причём сразу в двух номинациях.

«Но за внешней лёгкостью — годы упорного труда», — указали в окружной администрации.

Девочка занимается танцами, учится актёрскому мастерству, посещает модельную студию, а также участвует в рекламных съёмках. Кроме того, она активно проявляет себя в рамках «Движения первых».

Сообщается, что в рамках конкурса «Юная королева России» участницам надо было представить «визитные карточки», пройтись в деловых и национальных костюмах, в вечерних платьях, а также показать свои навыки в восточных танцах.

Макарова стала обладателем титула среди девочек в возрасте от 10 до 14 лет. Также в её возрастной категории вручили титулы «Юной гранд-королевы России», 1-й, 2-й и 3-й «Вице-гранд-королев России», а также 1-й и 2-й «Вице-юной королев России».

ИА «Орелград»