В Орловской области стартовал новогодний марафон педагогов

Он направлен на развитие площадки «Сферум» и мессенджера MAX.

Акция «Сферум зажигает огни Орловщины» продлится до 20 декабря. Лучшие участники получат благодарности Департамента образования Орловской области, а также получат подарки от сервиса MAX.

Подразумевается, что в акции будут участвовать не отдельные педагоги, а образовательные организации. Первое задание — зарегистрировать максимальное количество представителей своей организации в национальном мессенджере на коммуникационной платформе «Сферум».

Второй фактор — активность ваших пользователей в чатах МАХ.

Третье условие — это создание трёх видов чатов в сообществе вашей образовательной организации в МАХ (чат классных руководителей с обучающимися, чат классных руководителей с родителями и предметные чаты).

Итоги акции будут подведены 22 декабря.

ИА «Орелград»