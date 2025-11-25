В Орловской области стартовал новогодний марафон педагогов

25.11.2025 | 12:34 Новости, Образование

Он направлен на развитие площадки «Сферум» и мессенджера MAX.

Фото: Департамент образования Орловской области

Акция «Сферум зажигает огни Орловщины» продлится до 20 декабря. Лучшие участники получат благодарности Департамента образования Орловской области, а также получат подарки от сервиса MAX.

Подразумевается, что в акции будут участвовать не отдельные педагоги, а образовательные организации. Первое задание — зарегистрировать максимальное количество представителей своей организации в национальном мессенджере на коммуникационной платформе «Сферум».

Второй фактор — активность ваших пользователей в чатах МАХ.

Третье условие — это создание трёх видов чатов в сообществе вашей образовательной организации в МАХ (чат классных руководителей с обучающимися, чат классных руководителей с родителями и предметные чаты).

Итоги акции будут подведены 22 декабря.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU