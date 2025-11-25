Жителей Орловского округа позвали на слушания по бюджету

Публичное мероприятие состоится 4 декабря.

Орловский окружной Совет народных депутатов принял проект бюджета Орловского муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов в первом чтении и назначил публичные слушания для его обсуждения. На мероприятие приглашаются местные жители. Публичные слушания пройдут 4 декабря в 12.00 в большом зале администрации Орловского муниципального округа. Прием предложений и замечаний по обсуждаемому вопросу уже проводит постоянный парламентский комитет по бюджету, налогам и финансам. Предложения и замечания должны быть поданы в письменной форме и содержать конкретную информацию.

В обсуждении проекта решения о бюджете вправе участвовать жители Орловского муниципального округа и иные заинтересованные лица. При наличии свободных мест в зале, заинтересованным лицам не может быть отказано в участии в публичных слушаниях. Ограничения для участия жителей не допускаются. Участники публичных слушаний вправе выступать (до 5 минут) по предмету обсуждения, обращаться с предложениями, замечаниями, вопросами и рекомендациями к председательствующему.

Поступившие в процессе публичных слушаний предложения и замечания будут учтены Орловским окружным Советом народных депутатов при доработке проекта решения и его принятии в окончательной редакции. На данный момент прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2026 год составляет 1,227 миллиарда рублей, общий объем расходов – 1,333 миллиарда рублей, дефицит бюджета – 105,288 миллиона рублей.

Верхний предел муниципального внутреннего долга Орловского муниципального округа по долговым обязательствам по состоянию на 1 января 2027 года планируется установить в сумме 1 миллиард рублей. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2026 году и в последующие два года составит 150 миллионов рублей. Депутаты также планируют закрепить в решении о бюджете то, что в 2026 году и в плановом периоде 2027 и 2028 годов муниципальные внутренние заимствования от имени Орловского муниципального округа осуществляться не будут.

ИА «Орелград»