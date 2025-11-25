В Орле в поликлинике №2 заработал новый флюроограф

Оборудование усилило филиал медицинского учреждения.

Техника стоит около 4,8 миллиона рублей. Её приобрели в рамках национального проекта «Здравоохранение» и программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Также перед запуском аппарата кабинет флюорографии полностью обновили и отремонтировали. По закону такое помещение должно соответствовать ряду нормативов.

«За неделю обследование на флюорографе прошли более 50 пациентов. Процедура занимает всего 20 секунд, при этом изображение получается чётким и детализированным. Дополнительно рентгенолаборант на своей рабочей станции может улучшить качество снимка, что особенно важно в нестандартных ситуациях», – рассказала заведующая филиалом Ольга Попрядухина.

Напомним, что флюорография проводится также в рамках диспансеризаций и профосмотров. Врачи рекомендуют проходить её ежегодно.

ИА «Орелград»