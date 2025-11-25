Сегодня вечером центр Орла отмоют от фекалий

25.11.2025 | 16:31 Важное, ЖКХ, Новости

Это сделают силами «Спецавтобазы».

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Речь идёт о последствиях прорыва канализационного коллектора. ЧП случилось накануне. Сейчас его последствия устраняются.

Однако в результате в месте аварии (на участке улицы Полесской) оказался существенно затруднён проезд транспорта. Кроме того, СМИ сообщают, что канализационные воды продолжают попадать в Оку. Прокуратура проводит соответствующую проверку.

Как сообщают «Вести-Орёл», сегодня вечером в районе ЧП будет работать поливальная машина «Спецавтобазы». Она ликвидирует хотя бы часть последствий аварии — в частности, устранит загрязнения и запах.

Техника будет работать вечером, так как она может помешать движению другого транспорта, и без того заметно осложнённому. Кроме того, пока что на перекрёстке Полесской и Октябрьской продолжают трудиться сотрудники «Орёлводоканала». Спецмашина может смешать и их планы.

