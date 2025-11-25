В Орле устроили три выставки в честь Симонова

Мероприятия проводятся в честь юбилея знаменитого писателя и поэта.

В зале периодики Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина открылась выставка литературы «Писатель огненных лет», приуроченная к 110-летию со дня рождения Константина Симонова – знаменитого прозаика, поэта, драматурга, киносценариста, журналиста и военного корреспондента, героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии и шести Сталинских премий. На выставке представлены публикации на страницах периодических изданий «Родина», «Наш современник», «Новый мир» и др. Статьи в журнале «Литература в школе» и «Вопросы литературы». Они окажут методическую помощь в изучении произведений Симонова.

«Творчество Симонова помогает понять не только подвиг народа, но и подвиг литературы, создавшей документально-художественную летопись самой трагичной и драматичной эпохи в истории нашей страны – Великой Отечественной войны, – говорят в «Бунинке». – В Великую Отечественную Константин Симонов был военкором на всех фронтах. Тема войны не отпускала его всю жизнь. Симонов-прозаик ассоциируется в первую очередь с военной трилогией «Живые и мертвые», Симонов-поэт – со стихотворением «Жди меня». Оно сразу ушло в народ, его учили наизусть, цитировали в письмах с фронта женам, невестам».

Еще одна выставка будет работать в период с 26 ноября по 4 декабря в отделе абонемента образовательных услуг «Бунинки». Она называется «Константин Симонов: журналист, писатель, фронтовик» и также посвящена юбилею писателя. Здесь в качестве экспонатов выступают произведения самого автора, в том числе его знаменитая трилогия «Живые и мертвые», романы «Солдатами не рождаются» и «Последнее лето», стихотворения, военные заметки и репортажи, а также литературно-публицистические статьи о его жизни и творчестве.

Третья выставка в честь Симонова в «Бунинке» открылась еще 1 ноября в рамках цикла выставок литературы «Читаем книги о войне». Она работает в читальном зале, на ней представлены произведения автора, монографии и статьи из периодических изданий о жизни и творчестве писателя. Организаторы подчеркивают, что Константин Симонов был человеком своей эпохи – времени, в котором он жил и о котором рассказывал. Его лирическая поэзия, проза и драматургия заняли особое место в литературе ХХ века.

