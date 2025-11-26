Администрация Орла поинтересовалась, сколько стоит питание для детсадовцев

26.11.2025 | 7:58 Новости, Экономика

Запрос цен на поставку продуктов питания опубликован на сайте города.  

Фото пресс-службы Орловского городского Совета

Сбор коммерческих предложений осуществляется в целях формирования начальной цены контракта для обеспечения необходимым детских садов. Чиновников интересует, сколько стоят мясо и субпродукты, рыба трескообразная мороженая, молоко и масло, яйца, овощи и фрукты бакалея и полуфабрикаты, консервы, крупы, варенье, соки и т.д. Также важен срок действия предлагаемой цены.

«Проведение данной процедуры сбора информации запроса цен не является публичной офертой и не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика», – отмечено в объявлении.

Коммерческие предложения ожидают до 1 декабря 2025 года.

В октябре-сентябре было организовано более 80 электронных аукционов на оказание услуг по организации горячего питания детей дошкольного возраста. Они оказались малопривлекательны для бизнеса. Успешнее были летние отборы. По некоторым аукционам тоже не поступало заявок, однако отдельные учреждения взялись обеспечивать с 1 сентября по 31 декабря ООО «ВинегретЪ» (ИНН 3907209225) и ООО «Волга» (ИНН 6952312251). Первая компания заключила контракты с детсадами №96 (8 128 171,75 рубля),  №87 (3 202 854,4 рубля), №22 (4 644 312,96 рубля) №5 (4 455 828,96 рубля). ООО «Волга» обеспечивает питание в саду №84 (5 740 966,98 рубля), №91 (8 143 829,77 рубля),  №93 (9 305 015,96 рубля), №17 (4 832 509,42  рубля), №95 (7 579 855,96 рубля).

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU