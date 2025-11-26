Администрация Орла поинтересовалась, сколько стоит питание для детсадовцев

Запрос цен на поставку продуктов питания опубликован на сайте города.

Сбор коммерческих предложений осуществляется в целях формирования начальной цены контракта для обеспечения необходимым детских садов. Чиновников интересует, сколько стоят мясо и субпродукты, рыба трескообразная мороженая, молоко и масло, яйца, овощи и фрукты бакалея и полуфабрикаты, консервы, крупы, варенье, соки и т.д. Также важен срок действия предлагаемой цены.

«Проведение данной процедуры сбора информации запроса цен не является публичной офертой и не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика», – отмечено в объявлении.

Коммерческие предложения ожидают до 1 декабря 2025 года.

В октябре-сентябре было организовано более 80 электронных аукционов на оказание услуг по организации горячего питания детей дошкольного возраста. Они оказались малопривлекательны для бизнеса. Успешнее были летние отборы. По некоторым аукционам тоже не поступало заявок, однако отдельные учреждения взялись обеспечивать с 1 сентября по 31 декабря ООО «ВинегретЪ» (ИНН 3907209225) и ООО «Волга» (ИНН 6952312251). Первая компания заключила контракты с детсадами №96 (8 128 171,75 рубля), №87 (3 202 854,4 рубля), №22 (4 644 312,96 рубля) №5 (4 455 828,96 рубля). ООО «Волга» обеспечивает питание в саду №84 (5 740 966,98 рубля), №91 (8 143 829,77 рубля), №93 (9 305 015,96 рубля), №17 (4 832 509,42 рубля), №95 (7 579 855,96 рубля).

