“ВинегретЪ” будет кормить пациентов Плещеевской ЦРБ

Учреждение здравоохранения Орловской области заключило контракт на 10,25 млн рублей.

Открытый конкурс на услуги по обеспечению питанием пациентов стационара БУЗ ОО «Плещеевская ЦРБ» привлек лишь одного участника. ООО «ВинегретЪ» взялось выполнить работу по цене 400 рублей за услугу (завтрак – 30% от стоимости, обед – 40%, ужин – 30%). Всего объем – 25 620 штук на год. Дата начала исполнения контракта – 1 января 2026 года. Цена контракта – 10 248 000 рублей (равна начальной). Финансирование идет в рамках ОМС и из бюджета Орловской области (субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания).

Основные условия оказания услуг опубликованы в документах в ЕИС «Торги». Исполнитель составляет семидневное цикличное меню и согласовывает его с ЦРБ. При этом учитываются сезонность, необходимая калорийность суточного рациона, потребность в основных веществах, витаминах и микроэлементах, диеты, установленные для профиля стационара. Запрещено применять: мясо птицы механической обвалки и продукты из него; рыбу из искусственных водоёмов (с кормами и антибиотиками); молочные продукты с сухим молоком, растительными жирами; коллагенсодержащее сырье из мяса птицы; искусственные подсластители, консерванты, красители, ароматизаторы, усилители вкуса.

Доставка блюд должна осуществляться в срок не более 1 часа с момента приготовления. Блюда упаковываются в специальную тару для пищевых продуктов (отдельно для каждого отделения). Первое и второе держат на мармите или горячей плите не дольше двух часов, в термосах — до двух часов. Подогрев остывших блюд (ниже температуры раздачи) не допускается.

Отбирается и хранится суточная проба от каждой партии (по санэпидтребованиям). Проводятся лабораторные проверки по программе производственного контроля. Каждая партия блюд предоставляется для оценки качества и органолептики с фиксацией в бракеражном журнале. Если питание приготовлено некачественно или имеет скрытые дефекты, исполнитель обязан заменить его в тот же день.

В 2025 году также с ООО «ВинегретЪ» (ИНН 3907209225) заключены контракты на оказание услуг по обеспечению и доставке питания пациентов стационарных отделений БУЗ ОО «Орловский наркологический диспансер»(8 897 910 рублей), БУЗ ОО «Орловский областной кожно-венерологический диспансер» (4 210 447 рублей 50 копеек). Летом компания взялась за оказание услуг по организации горячего питания детей дошкольного возраста в Орле. В конце 2024 года с ООО «ВинегретЪ» заключен контракт на питание в БУЗ ОО «Больница скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко» (73 775 625 рублей), БУЗ Орловской области «Плещеевская ЦРБ» (10 191 510 рублей). БУЗ Орловской области «Городская больница им. С.П. Боткина» (40 425 000 рублей).

