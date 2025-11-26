В администрации губернатора появится кадровый департамент

Он придет на смену одноименному управлению.

В настоящий момент в администрации Орловской области работает 20 профильных департаментов. Еще один департамент появится после 1 января 2026 года. Указом губернатора уже утверждено положение о нем. Речь идет о департаменте государственной гражданской службы и кадров администрации губернатора и правительства Орловской области. Сейчас в структуре администрации губернатора действует главное управление государственной гражданской службы и кадров, начальником которого является Александр Смирнов.

Департамент государственной гражданской службы и кадров, структурное подразделение администрации губернатора, будет находиться в непосредственном подчинении у заместителя руководителя этой администрации. Основными задачами департамента станут: участие в реализации полномочий на проведение государственной политики в сферах государственной гражданской службы Орловской области; принятие мер по обеспечению гласности в вопросах гражданской службы; обеспечение реализации на территории региона единой наградной политики и политики в сфере геральдического обеспечения.

Так, к функциям департамента отнесена подготовка предложений о комплектовании органов исполнительной власти высококвалифицированными кадрами, о финансировании подведомственных сфер при формировании областного бюджета, о реформировании и развитии гражданской службы, а также кадровой политики. На департамент возложена подготовка информационно-аналитических материалов и отчетности по вопросам, связанным с гражданской службой и кадровой политикой, рассмотрение обращений граждан и юридических лиц по вопросам в подведомственной сфере деятельности, подготовка предложений по повышению мотивации государственных гражданских служащих Орловской области и так далее.

Сотрудники департамента также будут проверять соответствие претендентов на замещение вакантных должностей гражданской службы в органах исполнительной власти квалификационным требованиям. Кроме того, департамент будет курировать работу центра развития компетенций государственных гражданских и муниципальных служащих в Орловской области. В его функции включено и оказание консультативной и методической помощи членам регионального правительства и чиновникам ниже рангом.

ИА «Орелград»