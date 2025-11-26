Инициировано введение «родительской зарплаты»

26.11.2025 | 17:24 Новости, Общество

Для неработающих граждан, воспитывающих двух и более детей.

Депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким разработали законопроект о ежемесячном пособии («родительской зарплате»). Это должно снизить финансовое бремя, создать условия для достойной жизни и укрепления семей.

По замыслу инициаторов, выплата назначается с момента рождения второго (последующего) ребенка и до достижения детьми семилетнего возраста. Размер пособия предполагается не ниже МРОТ (в 2025 году — 22 440 рублей в месяц). Финансирование может осуществляться из федерального бюджета через СФР. Право на выплату не должно зависеть от получения других мер соцподдержки, считают законотворцы. Проект направлен в Правительство РФ 25 ноября 2025 года.

Руководитель фракции ЛДПР в Орловском облсовете Владислав Числов отметил, что многие семьи откладывают рождение детей из за финансовых опасений. По его словам, когда женщина уходит в декрет, основная финансовая нагрузка ложится на отца, а расходы семьи (ЖКХ, продукты, лекарства, ипотека) остаются высокими. В Орловской области эта проблема усугубляется относительно невысокими зарплатами.

