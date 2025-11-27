В Орле пустят с молотка торговые места возле кладбищ

Объявлен аукцион на право нестационарной торговли.

Управление экономического развития администрации города Орла объявило о проведении 24 декабря 2025 года в 16.00 в малом зале мэрии аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов. Торговые места представляют собой отдельные лоты. Они включены в схему нестационарной торговли, утвержденную постановлением городской администрации. Всего на торги будет выставлено 38 лотов – по числу торговых мест.

Примечательно, что примерно половина лотов представляют собой торговые палатки площадью от 6 до 12 квадратных метров, предназначенные для продажи искусственных цветов. Все они расположены рядом с городскими кладбищами: Лужковским, Крестительским, Троицким и Наугорским. Победители аукциона получат право торговать у кладбищ искусственными цветами в течение всего 2026 года. Начальная цена торговых палаток площадью 6 квадратных метров составляет 76 486,52 рубля, паток площадью 12 «квадратов» – 152 973,04 рубля.

Также на торгах разыграют право на размещение на улицах Орла автомагазинов, торговых автофургонов, автолавок и палаток для торговли продукцией собственного производства, хлебом, хлебобулочными, кулинарными и кондитерскими изделиями, мясо- и морепродуктами, плодоовощной продукцией. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку и необходимые документы.

Желающие могут действовать через своих представителей, полномочия которых должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством. Аукцион будет проведен при личном присутствии участников. Неявка участников не является основанием для отмены аукциона либо его переноса. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признают несостоявшимся. Победителем в этом случае объявляется единственный участник, который уплачивает стартовую цену места размещения нестационарного объекта.

