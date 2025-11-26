За год на Орловщине нашли останки 313 красноармейцев

Установлено 11 имён.
Таковы итоги всех трёх этапов акции “Вахта Памяти” этого года. Все найденные – это советские офицеры и солдаты, погибшие на Орловщине в годы Великой Отечественной войны.
Информацию озвучила глава Департамента молодёжной политики и реализации патриотических проектов Ирина Самотолкина. Об этом сообщают “Вести-Орёл”.
На сегодняшний день в поисковых отрядах нашего региона состоят около полутора тысяч человек. Многие из них – это молодые парни и девушки.
Со своей стороны, департамент молодёжной политики оказывает активную помощь поисковикам. Так, им выделяют деньги на покупку необходимого оборудования, еды, горючих и смазочных материалов.
ИА “Орелград”