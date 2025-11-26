В Орле призвали ввести штраф за дрифтинг

Соответствующая инициатива исходит от региональных парламентариев.

Депутаты Орловского областного Совета подготовили проект обращения в Госдуму о необходимости введения административной ответственности для водителей за управляемый занос транспортных средств вне дорог. Проще говоря, речь идет о дрифтинге. Из текста следует, что Правила распространяются только на участников дорожного движения, а глава 12 КоАП РФ устанавливает административную ответственность для водителей исключительно в области дорожного движения. Однако на практике зачастую водителями допускаются умышленные общественно опасные элементы вождения, например, дрифтинг вне дорог.

И такие действия остаются безнаказанными, поскольку они попросту не подпадают под состав административных правонарушений в сфере дорожного движения. Смысл управляемого заноса заключается в том, чтобы, не теряя скорости, провести автомобиль через поворот, максимально удержав его в границах обозначенного участка, отмечают орловские парламентарии. По их мнению, повсеместно в городах России от жителей домов, расположенных у гипермаркетов и крупных парковок, поступают жалобы на «ночные гонки» и дрифт автомобилистов по ночам.

«Содержание жалоб примерно одинаковое, – считают в Орле. – К вечеру, когда территория крупной общественной парковки становится свободной, ее под громкую музыку наполняют любители дрифтинга. Рев моторов, музыкальное сопровождение на высоких частотах лишают простых граждан полноценного сна и отдыха. С другой стороны, такая разновидность автохулиганства создает общественную опасность, поскольку сопровождается намеренным нарушением правил маневрирования, скоростного режима, что повышает риск наступления самых тяжких последствий как для самого водителя, так и для лиц, оказавшихся в периметре проведения несанкционированного маневрирования».

Несмотря на очевидную общественную опасность набирающего популярность дрифтинга, на данный момент в российском законодательстве нет прямого запрета на такие деяния С правовой точки зрения дрифтинг не может быть рассмотрен как транспортное правонарушение, поскольку не попадает под требования ПДД. Если исходить из криминальной направленности этого посягательства, то по своей природе оно больше напоминает собой некую разновидность хулиганства.

«Любители дрифтинга, как и другие дорожные правонарушители, совершают свои деяния умышленно, намеренно, и суть их поведения состоит в противопоставлении себя установленным в обществе взаимоотношениям людей и заключается в грубом нарушении общественного порядка посредством использования автомобиля, – отмечают орловские парламентарии. – Существуют сайты, содержащие рекламу «уличных гонок» с активными призывами к участию в них граждан, которые любят адреналин. Таким образом, дрифтинг прочно вошел в российскую объективную действительность как самостоятельное социальное явление, которое на фоне стремительного распространения по стране быстро получило и крайне негативную оценку со стороны общественных институтов, что вполне закономерно».

Намеренное выполнение дрифта на парковках общего пользования – это не что иное, как хулиганство и прямая угроза жизни не только водителя, но и граждан, которые могут случайно оказаться в зоне выполнения подобных автотрюков. Потеря контроля над автомобилем даже на секунду может привести к катастрофе. В связи с этим Орловский областной Совет народных депутатов намерен предложить внести в главу 20 КоАП РФ норму, устанавливающую ответственность за «хулиганство при управлении транспортным средством», и установить административную ответственность для водителей за управляемый занос транспортных средств вне дорог.

