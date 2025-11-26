Мценские депутаты отдадут свои деньги детсадам и школам

Во Мценске определились с программой исполнения наказов избирателей.

Администрация Мценска утвердила муниципальную программу «Реализация предложений избирателей депутатам Мценского городского Совета народных депутатов». Ее главная цель заключается в «удовлетворении потребностей жителей города Мценска, имеющих общественно значимый характер и направленных на социально-экономическое развитие муниципального образования». Программа сверстана в соответствии со сводным перечнем предложений избирателей депутатам Мценского горсовета.

Ее реализация намечена на 2026 год, общий объем выделенных из местного бюджета средств составляет 3,1 миллиона рублей. По традиции, эти деньги депутаты распределили адресно. Так, часть средств будет выделена ими для закупки строительных материалов, на текущий ремонт и приобретение оборудования для детских садов №№ 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13 и 15, для средних общеобразовательных школ №№ 1, 2, 3, 4, 7, 8 и 9, а также для Детско-юношеской спортивной школы, Мценского Дворца культуры и Мценской детской художественной школы.

«Организация работы по выполнению предложений избирателей депутатам Мценского городского Совета народных депутатов создает реальные условия для непосредственного участия горожан в управлении делами города, тем самым укрепляя связь населения с депутатами и органами местного самоуправления», – говорится в паспорте программы, отвечать за исполнение которой будут профильные подразделения местной администрации.

Так, программой запланировано приобретение строительных материалов, линолеума, компьютеров, детских ростовых столов, принтеров, мебели, мягкого инвентаря, мультимедийного проектора, радиаторов отопления, спортинвентаря, сантехнических материалов и предметов длительного пользования. Планируется замена оконных блоков и ремонт сцены актового зала. Часть депутатских средств будет направлена на разработку сметной документации и прохождение проверки достоверности сметы проекта благоустройства площади Ленина во Мценске.

«В ходе реализации мероприятий программы предусматривается участие депутатов Мценского городского Совета народных депутатов, которые могут инициировать изменение программных мероприятий, способов или условий их выполнения, с обязательным соблюдением условий решения поставленных задач», – отмечено в паспорте новой муниципальной программы.

ИА «Орелград»