Орловских чиновников пожурили за отсутствие профсоюзов

Сразу несколько администраций не имеют таких структур.

Далеко не всегда работодатели и органы власти идут на контакт в вопросах создания профсоюзных организаций, а работники не стремятся объединиться в профсоюзы. Например, в администрациях Малоархангельского, Краснозоренского, Дмитровского, Сосковского районов, городов Ливны и Мценска нет профсоюзных организаций, не удается их создать и на новых производствах. Об этом заявил председатель Федерации профсоюзов Орловской области (ФПОО) Юрий Власов.

«Профсоюзы представляют интересы работников в процессах заключения и реализации коллективных договоров и соглашений, – добавил он. – Большая работа по защите социально-трудовых прав и интересов членов профсоюзов ведется координационными советами организаций профсоюзов. Во всех 18 муниципальных образованиях, где созданы координационные советы, действуют территориальные трехсторонние соглашения».

По данным ФПОО, в Орловской области на муниципальном уровне заключено 62 отраслевых соглашения: 27 – в сфере образования, 10 – в АПК и 25 – в сфере культуры. Коллективные договоры заключены в 88 процента организаций региона, где действуют свои профсоюзы. Действие указанных соглашений распространяется на 73,3 тысячи работников. В ФПОО назвали основные причинами отсутствия коллективных договоров в организациях, где имеются первичные профорганизации.

К их числу отнесены: регистрация организаций в других регионах России; отсутствие у руководителей организаций, работающих на территории Орловской области, полномочий для заключения коллективного договора; отсутствие у них же понимания необходимости коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений; малочисленность профсоюзных организаций; недостаточная активность председателей первичных профсоюзных организаций.

«С 2015 года по инициативе профсоюзов ежегодно проводится областной конкурс «Лучший коллективный договор года», – сообщили в Федерации профсоюзов Орловской области. – За отчетный период в конкурсе приняли участие 34 коллективных договора. На постоянной основе действует областная трехсторонняя, территориальные и отраслевые комиссии по регулированию социально-трудовых отношений».

Комиссия рассматривает вопросы регулирования оплаты труда, погашения задолженности по заработной плате, состояния коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, обеспечения эффективной занятости населения, охраны труда и другие вопросы. В последние три года в рамках реализации трехстороннего соглашения на Орловщине проводились мероприятия по созданию профсоюзных организаций и укреплению профсоюзного движения. За этот период членскими организациями профсоюзов при поддержке координационных советов было создано 42 профсоюзные организации.

