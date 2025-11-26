В организациях для сирот сократили штаты

Утверждены обновленные нормативы штатной численности организаций соцобслуживания.

Правительство Орловской области внесло изменения в собственное постановление «Об утверждении нормативов штатной численности организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской области». Обзор поправок провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. Они отмечают, что изменения внесены в нормативы штатной численности стационарных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Так, в группе кратковременного пребывания норматив штатной численности по должностям «воспитатель» и «санитарка» составляет по одной штатной единице на пять получателей социальных услуг в смену (в дневное время суток). Ранее норматив штатной численности по каждой из должностей составлял две единицы», – сообщают аналитики.

Кроме того, областные власти уточнили нормативы штатной численности отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, входящего в состав центра социального обслуживания. Теперь на одну штатную единицу помощника по уходу приходится не более трех получателей социальных услуг в рамках системы долговременного ухода, а не двух получателей социальных услуг, как было предусмотрено ранее.

«Установлен норматив штатной численности по должности «специалист по социальной работе – две штатные единицы при реализации в учреждении деятельности по сопровождаемому проживанию инвалидов на дому», – добавили аналитики.

ИА «Орелград»