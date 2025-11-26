Волонтёр СВО сообщил о пожаре в доме бойца

Семья орловского защитника Отечества осталась без крыши над головой.

Информацию озвучила Елизавета Колегина. Девушка живёт в Архангельской области в городе Котлас. Она занимается помощью СВО уже третий год.

От пожара пострадал дом, где живёт мать орловского бойца, а также двое несовершеннолетних девочек. ЧП произошло в Покровском районе в селе Липовец.

«Крыши над головой больше нет. Ничего не осталось… Если у кого есть возможность помочь – просим откликнуться, в особенности проживающих рядом», – написала волонтёр.

Погорельцам требуется одежда и обувь. Девочкам 6 и 8 лет, размер обуви 32-33, одежды — 128-140. Для матери бойца нужна обувь 41 размера и одежда 68-70 размера. Также необходимы предметы личной гигиены, любые основные бытовые предметы.

«Если есть возможность помочь финансово – номер телефона 89536201560, Екатерина Владимировна М., Сбер», – указала Елизавета Колегина.

Отметим, что по данным Управления МЧС по Орловской области, пожар в Липовце произошёл накануне около 4 часов ночи. Сообщается, что огонь уничтожил кровлю и повредил внутренние помещения. Однако обошлось без пострадавших.

ИА «Орелград»