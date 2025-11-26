На месте будущего ФОКа во Мценске провели разведку

Небольшое научное исследование провели археологи.

Проект строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Тургенева в городе Мценске успешно прошел процедуру государственной историко-культурной экспертизы. Площадь участка, отведенного под строительство, составляет 3,13 га. Ранее на нем была проведена археологическая разведка «в целях выявления объектов археологического наследия (или установления факта их отсутствия) с обязательным проведением локальных земляных работ».

Археологические работы проводились в несколько этапов. Сначала были проведены предварительные историко-архивные исследования, в ходе которых были изучены результаты предыдущих археологических исследований. Также исследователи на этом этапе изучили данные архивов о существующих памятниках. На втором этапе было проведено изучение картографического материала XVIII-XX веков. На третьем этапе был организован выезд на место, где археологи провели визуальный осмотр территории, отыскивая признаки потенциальных объектов культурного наследия.

Всего на участке, отведенном под строительство ФОКа, было заложено четыре шурфа. Данный земельный участок находится в северо-восточной части города Мценска на незастроенной территории, окруженной современной городской застройкой. Расстояние до ближайшего известного объекта археологического наследия составляет около 2 километров. Речь идет о памятнике «Исторический культурный слой г. Мценска XIII-XIX вв.», который находится в центре города.

На сегодняшний день этот памятник находится на территории плотной городской застройки с дорогами городского значения. Его территория на протяжении столетий подвергалась значительному антропогенному воздействию. Общий периметр границы территории объекта археологического наследия составляет 835 метров, мощность культурного слоя – до 2,5 метра. Что касается участка под ФОК, то в процессе археологических работ культурного слоя и артефактов на нем обнаружено не было. Эксперты выдали положительное заключение на возведение физкультурно-оздоровительного комплекса.

ИА «Орелград»