Орловцам наглядно покажут борьбу со СПИДом

«Бунинка» организовала выставку к Всемирному дню борьбы со СПИДом.

В зале периодики Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина открылась выставка литературы «ВИЧ – знать, чтобы жить», приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом. По инициативе ООН этот день ежегодно отмечается во всем мире 1 декабря. Эта дата призывает всю мировую общественность не просто помнить о пока что неизлечимой болезни, но и быть терпимыми к тем, кто уже является переносчиком СПИДа, отмечают организаторы. И главное, что должен для себя понять каждый – профилактика очень важна в борьбе за здоровье.

Выставка проработает по 8 декабря. В составе экспозиции представлены журналы «Социс», «Воспитание школьника», «Здоровье» и другие издания, рассказывающие об истории возникновения Дня борьбы со СПИДом, о современном состоянии проблемы в целом, о путях заражения этим смертельно опасным заболеванием и его признаках, методах борьбы с ним, о мерах профилактики.

«СПИД – это опасное заболевание, возникшее во второй половине XX века и представляющее угрозу для всего человечества, – напоминают в «Бунинке». – Ежегодно 1 декабря проводятся многочисленные акции в поддержку усилий по борьбе с заболеванием. Символом борьбы со СПИДом является красная ленточка. Прикрепляя ее к одежде, люди демонстрируют окружающим солидарность с ВИЧ-инфицированными и чтят память тех, кто стал жертвой болезни».

Напомним, еще в начале 2023 года губернатор Андрей Клычков утвердил целевую программу противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Орловской области. Ее действие рассчитано на период до 2030 года. Целью программы является предупреждение распространения ВИЧ-инфекции на территории региона путем достижения постоянного снижения числа новых случаев ВИЧ-инфекции среди населения и снижения смертности от заболевания.

«Программа предусматривает увеличение охвата антиретровирусной терапией лиц с ВИЧ-инфекцией и дальнейшее снижение риска передачи заболевания от матери к ребенку, а также обеспечение комплексного междисциплинарного подхода при диагностике, оказании медицинской помощи и социальной поддержки лицам с ВИЧ-инфекцией, – сообщала по этому поводу пресс-служба губернатора. – Мероприятия по противодействию распространению ВИЧ-инфекции также включают в себя внедрение выездных, в том числе с использованием мобильных лабораторно-диагностических комплексов, и стационарзамещающих форм работы при оказании медицинской помощи».

ИА «Орелград»