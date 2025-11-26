Орловчанка тайно «покутила» за счет подруги

Женщина прошлась по магазинам с чужой банковской картой.

Вступило в силу решение по уголовному делу в отношении жительницы Орла, осужденной по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенную с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину). Дело в первой инстанции рассматривал Железнодорожный районный суд. Было установлено, что в январе 2025 года подсудимая пришла в гости к своей подруге. Какое-то время они совместно распивали спиртные напитки, затем алкоголь закончился.

И тогда подруга дала гостье свою банковскую карту и попросила ее сходить в магазин за «добавкой». Та поручение выполнила, вскоре вернулась из магазина со спиртным и закуской. Но банковскую карту подруге не отдала. А та находилась в состоянии алкогольного опьянения и попросту не заметила, что карту ей не вернули. С чужой картой в кармане гостья ушла из квартиры подруги. И буквально тут же устроила себе шопинг.

Она ходила по магазинам и делала покупки на незначительные суммы, расплачиваясь чужой картой без ввода пин-кода. Подсудимая «кутила» за счет подруги около десяти дней, потратив значительную сумму денег. Потерпевшая видела списания со своей карты, но почему-то сразу ее не заблокировала. Суду она рассказала, что неоднократно звонила подсудимой и спрашивала у нее, где карта. Но та отвечала, что оставила карту на кухонной полке в ее квартире.

В конце концов, владелица карты обратилась в полицию. По платежным терминалам и камерам видеонаблюдения воровку вычислили оперативно. Подсудимая в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого ей преступления признала в полном объеме. Суду она рассказала, что действительно похитила банковскую карту потерпевшей и совершала покупки, прикладывая банковскую карту к терминалам оплаты. Кутеж мог обойтись ей в 100 тысяч рублей – к выплате такого уголовного штрафа суд сначала приговорил подсудимую. Однако затем освободил ее от назначенного наказания в связи с примирением с потерпевшей.

ИА «Орелград»