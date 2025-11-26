В Орле создают клумбу из 30 тысяч тюльпанов

Она украсит разворотное кольцо на Михалицына.

Об этом сообщили в «Спецавтобазе».

Сейчас над выполнением этой задачи работает женская бригада тепличного хозяйства муниципального бюджетного учреждения.

Высадка цветов началась накануне и продлится до конца этой недели. «Погода в этом году удивляет: гроза в конце ноября. Это необычно», – отметили в учреждении.

Такая клумба украсит Орёл впервые.

«Просим горожан не портить труд наших озеленителей. Наслаждайтесь красотой, не нанося ей вреда», – добавили в «Спецавтобазе».

ИА «Орелград»