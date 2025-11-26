Орловским медикам велели наладить выписку льготных рецептов

Соответствующий приказ издал департамент здравоохранения.

Об организации льготного обеспечения жителей Орловской области лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания при амбулаторном лечении распорядился региональный департамент здравоохранения. Требования ведомство закрепило специальным приказом «в целях реализации прав отдельных категорий граждан».

Приказ адресован главным врачам бюджетных учреждений здравоохранения Орловской области, подведомственных департаменту и оказывающих первичную медико-санитарную помощь прикрепленному населению в амбулаторных условиях и участвующих в льготном обеспечении жителей региона. Им поручено организовать назначение и выписку льготных рецептов на лекарственные препараты, изделия медицинского назначения и специализированные продукты лечебного питания в соответствии с приказом Минтруда России, а также правил оформления бланков рецептов, в том числе в форме электронных документов.

Особое внимание в приказе акцентировано на том, что выписка нового льготного рецепта должна производиться в срок, не превышающий 10 календарных дней до даты окончания срока действия ранее выданного рецепта. Также главным врачам приказано совместно с БУЗ Орловской области «Медицинский-информационно-аналитический центр» организовать запись пациентов, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение, на прием к врачу для назначения и выписки льготных рецептов.

В случае невозможности посещения пациентом врача в установленные для него сроки назначение и выписку льготных рецептов приказано «осуществлять с учетом остатков лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания, выданных по ранее выписанным рецептам». Последняя норма действительна в случаях, когда пациент не смог прийти на прием к врачу по уважительной причине, а под таковой в приказе депздрава подразумеваются отъезд либо нахождение на стационарном лечении.

ИА «Орелград»