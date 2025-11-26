В Орле наградили врачей НКМЦ имени Круглой

26.11.2025 | 12:36 Важное, Медицина, Новости

Им вручили награды Министерства здравоохранения России.

Фото: НКМЦ имени Круглой

Церемония прошла в самом учреждении.

Нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» был награждён заведующий хирургическим отделением №2 Олег Черногоров. Почётными грамотами Минздрава отметили замглавврача по инфекционной работе Ивана Симакова и завцентра лабораторной диагностики Ирину Перелыгину.

Благодарность министра здравоохранения была объявлена

  • замглавврача по акушенству и гинекологии Николаю Быстрову,
  • заведующей акушерским отделением №3 Ольге Милешкиной,
  • детскому хирургу Михаилу Козьмину,
  • рентгенолаборанту центра лучевой диагностики Екатерине Волковой,
  • старшей медсестре отделения ультразвуковой диагностики Валентине Брянцевой.

Также 13 врачей-стажёров отметили благодарностями исполняющего обязанности руководителя Департамента здравоохранения Орловской области – за активное участие в оказании медицинской помощи населению региона. Об этом сообщили в соцсетях учреждения.

ИА «Орелград»


