В Орле наградили врачей НКМЦ имени Круглой

Им вручили награды Министерства здравоохранения России.
Церемония прошла в самом учреждении.
Нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» был награждён заведующий хирургическим отделением №2 Олег Черногоров. Почётными грамотами Минздрава отметили замглавврача по инфекционной работе Ивана Симакова и завцентра лабораторной диагностики Ирину Перелыгину.
Благодарность министра здравоохранения была объявлена
- замглавврача по акушенству и гинекологии Николаю Быстрову,
- заведующей акушерским отделением №3 Ольге Милешкиной,
- детскому хирургу Михаилу Козьмину,
- рентгенолаборанту центра лучевой диагностики Екатерине Волковой,
- старшей медсестре отделения ультразвуковой диагностики Валентине Брянцевой.
Также 13 врачей-стажёров отметили благодарностями исполняющего обязанности руководителя Департамента здравоохранения Орловской области – за активное участие в оказании медицинской помощи населению региона. Об этом сообщили в соцсетях учреждения.
ИА «Орелград»