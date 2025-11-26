В Орле спальня стала местом для нелегальных парковок

Об этом сообщил депутат областного совета.

Юрий Котляр рассказал о необычной жалобе, которая поступила в рамках приёма граждан в штабе партии «Единая Россия».

Туда пришли жильцы одного из частных домов по улице 4-й Курской. Оказалось, что местные автомобилисты облюбовали территорию рядом со строением и оставляют там свой транспорт. При этом фактически машины ночуют «в спальном помещении здания».

Последний такой случай произошёл 12 ноября. «Движение по 4-й Курской осуществляется в одностороннем порядке, однако некоторые водители игнорируют это правило и во встречном направлении въезжают в жилое помещение», – указал депутат.

Ранее семья, проживающая в доме, просила оградить территорию блокирующими предметами. Однако этого так и не произошло. После обращения депутат пообещал решить вопрос в течение нескольких дней — при содействии руководства ряда предприятий. Въезд должны оградить бетонными блоками.

ИА «Орелград»