Банки отмечают снижение ущерба от мошенников в 2025 году

Зафиксирована положительная динамика в борьбе с финансовыми махинациями.

Средний объем хищений заметно сократился благодаря усилению контроля за операциями. Так, ВТБ зафиксировал четырехкратное снижение средней суммы попыток хищения средств в 2025 году. Как сообщил заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности – вице-президент банка Дмитрий Саранцев в преддверии 16-го Инвестиционного форума «Россия зовет!», благодаря усиленному мониторингу подозрительных операций удалось сохранить на 16 % больше средств клиентов по сравнению с прошлым годом.

Альфа‑Банк также отмечает сокращение числа успешных атак, особенно в сфере социальной инженерии, — во многом благодаря просветительской работе с клиентами.

Несмотря на успехи, злоумышленники постоянно совершенствуют методы. Например, активно применяются технологии ИИ для создания поддельных аудио‑ и видеосообщений с голосами родственников или банковских сотрудников (на основе данных из соцсетей). Также мошенники убеждают жертв снимать деньги через банкоматы и передавать курьерам, чтобы избежать цифрового следа. Получило распространение приложение NFC Gate, перехватывающее сигнал бесконтактного чипа для перевода средств на счета дропов.

Финансовые организации применяют комплексный подход в ответ на эволюцию мошенников. ВТБ внедряет систему предупреждений о рисках через все каналы связи и использует биометрию для подтверждения операций. Т‑Банк и Росбанк развивают системы машинного обучения для анализа поведенческих паттернов клиентов в реальном времени. Райффайзенбанк предлагает клиентам сервисы добровольного самоограничения. Промсвязьбанк и «Открытие» реализуют программы по выявлению сетей дропперов.

Создается Государственная информационная система «Антифрод» для оперативного обмена данными о подозрительных операциях между участниками рынка. По мнению экспертов, эффективность борьбы с мошенничеством зависит от трех факторов: развития передовых технологий, тесного межотраслевого сотрудничества, повышения финансовой грамотности населения.

Несмотря на успехи банков, злоумышленники быстро адаптируются. Для устойчивого результата необходимы превентивные меры, законодательная поддержка и координация между кредитными организациями и правоохранительными органами.

ИА “Орелград”