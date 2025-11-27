В Орле работа автобуса №9 вызвала нарекания

27.11.2025 | 16:15 Новости, Транспорт

Транспорт ходит со слишком большим интервалом.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Собственную проверку провёл в Северном районе депутат городского совета Александр Бреев. Результаты он опубликовал в соцсетях.

По словам депутата, местные жители жалуются на работу автобусов №9 и №21. На деле оказалось, что в утренние часы 21-й номер курсирует с интервалом около 10 минут — что является удовлетворительным показателем.

С автобусом №9 ситуация была иной. Его пришлось ждать около 40 минут.

Также Бреев отметил, что нарушения графиков движения приводят к скоплению автобусов на маршрутах. В результате на остановку прибывают сразу несколько автобусов, что затрудняет посадку пассажиров.

«Собранные данные будут переданы в профильный комитет и лично председателю горсовета Владимиру Негину», – указал депутат. Также он заявил, что планирует провести ещё одну проверку, но уже вечером.

