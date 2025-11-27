Орловская компания получит 10 миллионов на проект по трансграничной логистике

27.11.2025 | 14:33

ООО «Скала групп» – участник регионального кластера информационных технологий.

ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Крупный грант выдан Фондом содействия инновациям. Средства предназначены на реализацию проекта «Старт-2».

Ранее, в 2023-м году, компания успешно реализовала проект «Старт-1». В его рамках была разработана система оптимизации международных логистических процессов.

Известно, что новый грант будет направлен на развитие и доработку решения PicknPack Freight.

Также компания получила дополнительную поддержку от регионального центра «Мой бизнес». Ей помогли с расходами на участие в выставках, с созданием фирменного стиля и с консультациями по грантовым программам.

Информацию сообщили в пресс-службе губернатора Орловской области.

ИА «Орелград»


