Банки озвучили стратегические планы на 2026 год

В основе прогноз инфляции на уровне 4,-5%, снижение ключевой ставки, адаптация и цифровизация.

Российские банки обозначили ключевые направления развития: трансформацию розничного сегмента, цифровизацию сервисов и повышение качества обслуживания клиентов. На планы финансовых организаций повлияет прогноз Центробанка по инфляции (4–5 %) — это может привести к снижению ключевой ставки и скорректировать банковскую политику.

Ожидается рост спроса на кредиты в первом квартале 2026 года на фоне смягчения денежно‑кредитной политики. ВТБ прогнозирует выход розничного бизнеса на слабоположительный финансовый результат при средней ключевой ставке 15 %. Планируется увеличение чистой процентной маржи до 3 % и рост комиссионных доходов на 23 %. Запланирована масштабная трансформация розничного бизнеса в части персонализации услуг, обновления онлайн‑банка, развитие партнерских проектов, заявила первый зампред банка ВТБ Ольга Скоробогатова в преддверии 16-го инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!». Т‑банк также ожидает снижения ключевой ставки ЦБ, роста внутреннего спроса, устойчивых финансовых результатов.

Важными изменениями 2026 года станет вступление в силу с 1 января новых требований к планам восстановления финансовой устойчивости. Системно значимые банки обязаны представить соответствующие документы в Центробанк до 1 июля 2026 года. Ожидается, что продолжится интеграция крупных игроков.

Кроме того, на сентябрь 2026 года запланировано массовое внедрение цифрового рубля, что потребует модернизации инфраструктуры. Банки активно развивают онлайн‑сервисы и интегрируют ИИ для повышения прибыльности. Усиливается партнёрство с финтех‑компаниями.

Таким образом, 2026 год для банковского сектора станет периодом активной адаптации к новым регуляторным требованиям, цифровизации и поиска эффективных моделей розничного обслуживания.

ИА “Орелград”