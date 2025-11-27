Экс-главу компании осудили за нарушение закона о банкротстве

27.11.2025

Его выявила прокуратура Советского района Орла.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Как рассказали в ведомстве, Арбитражный суд признал ООО «Теплосервис Пахомовский» банкротом. Однако экс-руководитель организации не передал конкурсному управляющему нужные документы в положенный срок.

Сообщается, что в них шла речь «о финансово-хозяйственной деятельности юридического лица». Это расценили как нарушение требований федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

В итоге прокурор обратился в Арбитражный суд Орловской области уже по этому поводу. Должностное лицо привлекли к административной ответственности.

В настоящее время нарушения устранены.

ИА «Орелград»


