Экс-главу компании осудили за нарушение закона о банкротстве

Его выявила прокуратура Советского района Орла.
Как рассказали в ведомстве, Арбитражный суд признал ООО «Теплосервис Пахомовский» банкротом. Однако экс-руководитель организации не передал конкурсному управляющему нужные документы в положенный срок.
Сообщается, что в них шла речь «о финансово-хозяйственной деятельности юридического лица». Это расценили как нарушение требований федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
В итоге прокурор обратился в Арбитражный суд Орловской области уже по этому поводу. Должностное лицо привлекли к административной ответственности.
В настоящее время нарушения устранены.
ИА «Орелград»