В Орле коллектор начал работать в обычном режиме

27.11.2025 | 16:29 Важное, ЖКХ, Новости, Происшествия

Работы по ликвидации последствий аварии завершаются.

Фото: Администрация Орла

Об этом сообщил гендиректор «Орёлводоканала» Василий Иванов.

Он пояснил, что коллектор функционирует в обычном режиме, однако котлован остаётся открытым. Его засыпка требует тщательного подхода, так как рядом проходит газовая сеть.

«Сейчас ведём засыпку и трамбовку котлована. Восстановление асфальтового покрытия запланировано на завтра. Рассчитываем открыть движение транспорта к концу завтрашнего рабочего дня», – указал глава «Орёлводоканала».

Ранее орловский губернатор назвал данные о попадании канализационных стоков в Орлик «хайпом».

ИА «Орелград»


