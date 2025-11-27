В Орле коллектор начал работать в обычном режиме

Работы по ликвидации последствий аварии завершаются.
Об этом сообщил гендиректор «Орёлводоканала» Василий Иванов.
Он пояснил, что коллектор функционирует в обычном режиме, однако котлован остаётся открытым. Его засыпка требует тщательного подхода, так как рядом проходит газовая сеть.
«Сейчас ведём засыпку и трамбовку котлована. Восстановление асфальтового покрытия запланировано на завтра. Рассчитываем открыть движение транспорта к концу завтрашнего рабочего дня», – указал глава «Орёлводоканала».
Ранее орловский губернатор назвал данные о попадании канализационных стоков в Орлик «хайпом».
ИА «Орелград»