Консервы премиум-класса для животных проверили в Орле

Продукция прошла процедуру лабораторных испытаний.

Сотрудники отдела пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы Орловской испытательной лаборатории провели исследования четырех проб полнорационных консервированных кормов премиум-класса для непродуктивных животных. Как сообщили в ФГБУ «ВНИИЗЖ», основное внимание в ходе исследований эксперты уделили микробиологическим показателям, а именно – наличию спорообразующихаэробных и анаэробных микроорганизмов.

«Исследования проводились в соответствии с ГОСТ 30425-97 «Консервы. Метод определения промышленной стерильности». Положительных результатов выявлено не было, все образцы соответствуют требованиям СТО. По итогам экспертизы выданы соответствующие протоколы», – добавили в ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Ранее сообщалось, что в 2025 году специалисты Орловской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» провели исследования 111 проб молока и молочной продукции, из которых 62 показали положительный результат. В частности, в изученных образцах продукции было выявлено несоответствие нормам по содержанию растительных масел и жиров на растительной основе. Подобные результаты указывают на признаки фальсификации продукции. К примеру, недобросовестные производители могут добавлять в продукцию пальмовое масло вместо животных жиров.

Тем временем Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям сообщило о приостановлении государственной регистрации кормовой добавки «ХайДролип Э+» китайского производителя Sunhy Technology (Hubei) Co., Ltd. «В соответствии с пунктом 4 статьи 11.8 Закона после приостановления государственной регистрации кормовой добавки запрещаются ее перемещение, ввоз и реализация», – уточнили в пресс-службе ведомства.

ИА «Орелград»