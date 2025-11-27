В орловской школе нашли опасные окна

Не соответствующие требованиям окна находятся в кабинете для обучения младшеклассников.

Пресс-служба Верховского районного суда сообщила о решении, принятом по иску местного прокурора. Последний выступил в защиту интересов неопределенного круга, прежде всего школьников и их родителей. Из иска следовало, что ранее надзорное ведомство провело проверку исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Прокурорский работник посетил, в частности, Синковскую общеобразовательную школу и выявил нарушения.

По мнению прокуратуры, в кабинете начальных классов оконные блоки не соответствуют требованиям СанПиН. Согласно указанным правилам, конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не должна уменьшать светоактивную площадь оконного проема. Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, – москитными сетками.

Прокуратура, изучив окна начального класса, пришла к выводу, что требуется замена оконных блоков. Еще в сентябре 2025 года по итогам проведенной проверки в адрес начальника управления образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Верховского района было внесено представление об устранении нарушений. Поскольку чиновники их так и не устранили, прокуратура обратилась в суд. В судебном заседании прокурор заявил, что бездействие должностных лиц школы и управления образования приводит к нарушению прав детей, находящихся в здании учреждения, на охрану их жизни и здоровья.

«Представители ответчиков не возражали против удовлетворения исковых требований, но просили предоставить разумный срок для исполнения решения суда, – рассказали в пресс-службе Верховского районного суда. – При указанных обстоятельствах, суд удовлетворил заявленные исковые требования». Руководству школы и районному управлению образования суд отвел шесть месяцев с момента вступления решения в законную силу на устранение выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. За это время они обязаны произвести замену оконных блоков в кабинете начальных классов. Правда, решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

ИА «Орелград»