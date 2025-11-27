В Ливнах землю для участников СВО разыграли по жребию

Итоги жеребьевки были озвучены на совещании в мэрии.

Как сообщает администрация города Ливны, начальник горотдела земельных отношений Екатерина Жихорева выступила с докладом о работе отдела за 9 месяцев 2025 года. По ее словам, за отчетный период времени в целом в управление муниципального имущества поступило 192 заявления по вопросам землепользования. На кадастровый учет за это время было поставлено 67 участков. Докладчица напомнила о том, что отдельные категории граждан имеют право на льготное получение земли.

Например, такое право гарантировано Законом № 1872-ОЗ «Об отдельных правоотношениях, связанных с предоставлением в собственность гражданам земельных участков на территории Орловской области». В целях реализации норм указанного закона в Ливнах на сегодняшний день 153 семьи обеспечены земельными участками для индивидуального жилищного строительства. В настоящее время на учете состоит 60 семей.

«24 октября 2025 года 30 многодетных семей и участников специальной военной операции были приглашены на жеребьевку по предоставлению земельных участков, – сообщила также Екатерина Жихорева. – Все приглашенные заранее получили уведомления, однако приняли участие в жеребьевке всего 13 человек, из которых земельные участки получили: два участника СВО, две семьи погибших участников СВО, девять многодетных семей. Процедура предоставления земельных участков продолжается».

В администрации Ливен добавили, что за 9 месяцев текущего года в городской бюджет от аренды земельных участков поступило 12,454 миллиона рублей, а продажа земли принесла в казну еще 16,315 миллиона рублей. Аналогичные показатели 2024 года уже превышены.

«По завершению выступления глава города Сергей Трубицин дал поручения отделу земельных отношений: осуществлять на постоянной основе контроль по вопросу своевременной оплаты арендаторами задолженности по арендной плате за земельные участки; продолжить работы по предоставлению многодетным семьям земельных участков; продолжить инвентаризацию по выявлению, неоформленных объектов недвижимости, в том числе некапитальных гаражей», – добавили в администрации города.

ИА «Орелград»