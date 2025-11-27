На Орловщине раскрыли дело о краже слабосолёной рыбы

На противоправном деянии попалась жительница Болхова.

Мировой судья судебного участка Болховского района рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы. Гражданку М. обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, то есть тайное хищение чужого имущества). Как сообщили в пресс-службе Болховского районного суда, в сентябре 2025 женщина обворовала магазин фирменной торговой сети «Пятерочка».

В торговый зал сетевого магазина она вошла под видом обычного покупателя. Однако намерения оплачивать товар у нее не было. Между тем, «покупательница» взяла с торговых полок и уложила в принесенный с собой полиэтиленовый пакет спиртное и, видимо, закуску, а именно: дагестанский коньяк, игристое белое сладкое вино, две упаковки слабосоленой рыбы и упаковку куриных окорочков. Общая стоимость перечисленных товаров составляла 4770 рублей.

«Удерживая при себе пакет с продуктами, гражданка М.проследовала к выходу из магазина мимо кассовой зоны, не предъявив вышеуказанный товар к оплате, и вышла из магазина, не оплатив его, – сообщили в пресс-службе суда. – В судебном заседании подсудимая согласилась с предъявленным ей обвинением в полном объеме и поддержала заявленное ходатайство о проведении особого порядка принятия судебного решения».

Другие участники процесса не возражали против применения особого порядка судебного разбирательства, который дает право подсудимому на смягчение наказания. Кроме того, мировой судья учел тот факт, что совершенное гражданской преступление относится к категории преступлений небольшой тяжести. С учетом сведений о личности подсудимой, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 7000 рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»