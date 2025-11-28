Банки трансформируют приложения в многофункциональные суперсервисы

Из простых инструментов для платежей и переводов они превращаются в универсальные экосистемы, объединяющие широкий спектр финансовых и нефинансовых услуг.

В начале 2026 года ВТБ планирует полномасштабный перезапуск своего онлайн-банка — и мобильного приложения, и веб-версии. Об этом сообщил руководитель департамента цифрового бизнеса Алексей Курзяков в преддверии 16-го Инвестиционного форума «Россия зовет!». Ключевой фокус — персонализация, безопасность и удобство пользователя. В обновлённой версии появятся: инструменты инвестиционной аналитики, сервисы финансового планирования, управление подписками, усиленные механизмы безопасности. Цель — создать «универсальное приложение», интегрирующее предложения партнёров.

Т‑Банк развивает платформу как многофункциональную среду, где пользователи, помимо стандартных операций, могут заказывать еду, бронировать билеты, получать телемедицинские консультации, управлять умным домом. Сделан акцент на персонализацию и интеграцию с чат‑ботами и голосовыми помощниками.

Альфа‑Банк внедряет модель «открытого банка» через API‑платформу: партнёры встраивают банковские сервисы в свои приложения. Усиливает биометрию, автоматизацию и инструменты финансового планирования.

Россельхозбанк фокусируется на нишевом сегменте — фермерах. Им могут быть интересны аналитика рынка сельхозпродукции, специализированные финансовые инструменты, адаптированный интерфейс для сельской местности.

Общий тренд – экосистемный подход. Банки строят платформы, объединяющие сторонние сервисы вокруг базовых финансовых продуктов. При этом предложения подстраиваются под потребности конкретного клиента. Особое внимание при расширении функционала уделяется усилению защиты операций. Еще одно требование времени – кроссплатформенность: доступность сервисов на разных устройствах и через различные каналы.

Как отметил руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексей Курзяков, стратегия банков смещается от узкоспециализированных решений к созданию единых цифровых пространств, где клиент может решать широкий круг задач — от финансовых операций до бытовых услуг — в рамках одного приложения.

