Областные власти выделили 57 миллионов рублей на мелиорацию

Эти деньги будут распределены между участниками конкурсного отбора.

Департамент сельского хозяйства Орловской области объявил о проведении отбора на предоставление субсидий аграриям. За счет областного бюджета им возместят часть затрат на проведение мелиоративных мероприятий. Финансирование обеспечено в рамках регионального проекта «Вовлечение в оборот и развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Орловской области». В рамках объявленного конкурсного отбора планируется распределить чуть более 57 миллионов рублей.

Прием заявок продлится по 10 декабря 2025 года. Вместе с документами они принимаются в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». Субсидии положены сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.

Гранты предоставляются научным и образовательным организациям, заключившим с департаментом сельского хозяйства соглашение об участии в реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением правительства РФ.

Право на господдержку дается при соблюдении ряда условий. Так, проект мелиорации должен успешно пройти отбор таких проектов в порядке, установленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Потребуется документальное подтверждение наличия у получателей субсидии прав пользования земельными участками, на которых реализуется или планируется реализовать мероприятия проекта мелиорации.

Важным условием является отсутствие у соискателей просроченной задолженности перед учреждениями, подведомственными Минсельхозу РФ. Также соискателей проверят на наличие или отсутствие просроченной задолженности по оплате штрафов за порчу земель и невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв. Участник отбора не должен являться иноагентом или иностранным юридическим лицом.

ИА “Орелград”