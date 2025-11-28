Таинственно пропавшую орловчанку неожиданно нашли

Женщина сменила фамилию, паспорт, регион проживания и семью.

Удивительная история произошла в Орловской области. Новодеревеньковский районный суд отменил вынесенное в 2021 году решение суда об объявлении местной жительницы безвестно отсутствующей. Как пояснили в пресс-службе суда, новые подробности уже подзабытой истории вспыли при рассмотрении иска регионального отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

«Как следует из материалов гражданского дела, в феврале 2021 года суд вынес решение о признании безвестно отсутствующей жительницы поселка, которая ранее была ограничена в родительских правах по отношению к несовершеннолетним детям и с нее были взысканы алименты на содержание детей. Решением пенсионного органа несовершеннолетним детям была установлена пенсия по случаю потери кормильца», – сообщила пресс-служба суда.

Однако сотрудники Фонда недавно таинственно пропавшую женщину нашли. Оказалось, что она не умерла, не погибла, о чем свидетельствуют данные государственных информационных систем. В региональной базе данных на застрахованное лицо, как оказалось, имеются сведения о трудовой деятельности якобы пропавшей гражданки. И они говорят о том, что она с июля 2022 официально трудится в другой области. Также установлено, что она вышла замуж и поменяла фамилию.

«При рассмотрении гражданского дела суд установил, что в настоящее время в налоговом органе имеются сведения о трудовой деятельности, о зарегистрированном браке, о получении нового паспорта и о смене фамилии, номере телефоне, открытых в банках счетах. Прокуратура Новодеревеньковского района дала заключение по делу об отмене решения суда, поскольку местонахождение гражданки установлено, в настоящее время она не является безвестно отсутствующей», – добавили в пресс-службе суда.

Исковые требования были удовлетворены, пропавшая гражданка больше таковой не является. Решение районного суда в законную силу не вступило, хотя сложно себе представить, что кто-то попытается его обжаловать при описанных обстоятельствах. К слову, по данным Управления МВД России по Орловской области, за 10 месяцев 2025 года в регионе установлено местонахождение 30 человек, которые числились пропавшими без вести.

ИА “Орелград”